Gevel verzorgingshuis vliegt in brand bij wegbranden onkruid

Bij een verzorgingshuis aan de Kerkstraat in Waspik is donderdagochtend rond kwart voor negen brand uitgebroken. Toen het onkruid bij het gebouw werd weggebrand, vatte de gevelbetimmering vlam. Bij de brand raakte niemand gewond, maar door de rookoverlast was er onrust onder de bewoners.

De brandweer kwam snel op de brand bij het verzorgingshuis af en had het vuur snel onder controle. De vlammen bleven beperkt tot de buitenkant van het gebouw, maar binnen hadden bewoners last van de rook en dat zorgde voor onrust. De brandweer heeft het gebouw geventileerd. Toen de rook niet meer in het pand hing, werd het verzorgingshuis door de brandweer veilig verklaard. Alleen de gevel van het gebouw liep schade op.