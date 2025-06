Vroeger was het een jamfabriek, nu kun je hier wonen in hippe lofts

De Bredase architect Johannes Michiel Marijnen had aan het begin van de 20e eeuw geen klagen over te weinig werk. Voor een jamfabriek ontwierp hij het historische fabriekspand aan de Academiesingel in zijn stad. De familie Jansen, oprichters van het bedrijf, legde daar onder meer het fundament voor het Hero-concern. In het pand dat voorheen een jamfabriek herbergde, kun je een eeuw later wonen in hippe lofts.

Het bakstenen fabriekspand aan de Academiesingel oogt nog net zo robuust als aan het begin van de 20e eeuw. Op de gevel staat: Firma A.G.T. Jansen& zoon. Je zou denken dat er vandaag de dag nog jam wordt gemaakt of bonen worden gedopt. Het gebouw is inmiddels een gemeentelijk monument. Het heeft in het verleden verschillende bestemmingen gehad. Lofts

In het iconische fabriekspand zijn in de afgelopen periode een zestal lofts gebouwd. Twee aan de voorzijde en vier aan de achterzijde. “Er is veel belangstelling voor de lofts. Voor elke loft die te koop staat, hebben we zo’n tien tot twintig bezichtigingen”, vertelt Robbin Trumpi van Van der Sande Makelaars. “Met name starters komen op de lofts af. Met zijn tweeën kun je er goed wonen. Het is een perfecte plek. En de loft die te koop staat, is met 250.000 euro ook interessant geprijsd.”

De loft die te koop staat ligt aan de voorkant van de Academiesingel. “Het is één grote ruimte met een industriële look, zoals de hoge plafonds en authentieke details. Ongeveer de helft van de loft wordt ingenomen door een vide. Dat is het slaapgedeelte. Onder de vide heb je de woonkamer, keuken en badkamer. In totaal 44 vierkante meter woonruimte.”

De Academiesingel ligt aan de rand van de singels, Park Valkenberg en het centrum van de Bredase binnenstad. “Voor mensen die het bruisende leven in Breda willen opzoeken is dit wel dé unieke plek. Je loopt zo het centrum in.”

Uit ervaring weet de makelaar dat de verkoop van een loft snel kan gaan. “Bij de bezichtigingen zaten veel potentiële kopers. De vorige lofts waren binnen een maand verkocht. Met name de prijs speelt daarin een belangrijke rol. In Breda wordt er weinig verkocht in deze categorie.” Nieuwe bewoners van een loft krijgen te maken VvE (Vereniging van Eigenaren). De kosten daarvoor zijn 146 euro per maand. Dat is inclusief internet/tv, water, brandblussers, onderhoud cv-ketel, opstalverzekering en 83 euro voorschot voor elektra en gas.

Vijfde bestemming

Het historische fabriekspand dat door Johannes Michiel Marijnen in 1912 werd ontworpen is aan zijn vijfde bestemming toe. Nadat de jamfabriek ophield te bestaan, ging het in 1922 over in de bonendopperij, het latere Hero (oprichters Henckell en Roth). Textielgroothandel Deja werkte vervolgens van 1956 tot en met 1984 in het fabriekspand. Twee jaar later werd het pand gerenoveerd tot buurthuis. En in 2024 is het buurthuis omgebouwd tot lofts.

