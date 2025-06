Glazen Huis van 3FM staat dit jaar in onze hoofdstad

Het Glazen Huis van 3FM staat dit jaar op de Markt in Den Bosch. Dat heeft de radiozender donderdagochtend bekendgemaakt. Met de jaarlijkse actie 'Serious Request' wordt dit jaar geld ingezameld voor 'Spieren voor Spieren'.

Serious Request bestaat sinds 2004 en wordt jaarlijks gehouden in de week voor Kerstmis. Die hele week wordt radio gemaakt vanuit het Glazen Huis en kunnen luisteraars tegen betaling een plaat aanvragen. Welke dj's dit jaar in de tijdelijke radiostudio zitten, wordt later bekendgemaakt.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is 'super trots', vertelt hij enthousiast in het Omroep Brabant-radioprogramma 'KEIgoeiemorgen!'. "We zijn al een paar jaar bezig met de voorbereiding. Het was echt zo'n droom om Serious Request naar Den Bosch te halen."

Begin dit jaar kreeg de stad het bericht dat Serious Request eind dit jaar neerstrijkt in Den Bosch met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting Spieren voor Spieren. "We hebben veel connecties met Spieren voor Spieren in de stad. Hockeyster Minke Booij was voormalig directeur en er werken een aantal mensen uit Den Bosch bij de stichting", zegt de burgemeester.

De voorbereiding zijn in volle gang in samenwerking met 3FM. "We zijn aan het bekijken hoe iedereen de artiesten kan zien en alles kan beleven, maar dat er ook ruimte is om de stad te bezoeken en te genieten van de horeca en onze gastvrijheid."

Het Glazen Huis stond vaker in Brabant. In Breda (2008 en 2016) en Eindhoven (2010). In 2018 was er een 'wandel-editie' door Brabant.