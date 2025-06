Het Glazen Huis van 3FM staat dit jaar op de Markt in Den Bosch. Dat heeft de radiozender donderdagochtend bekendgemaakt. Met de jaarlijkse actie 'Serious Request' wordt dit jaar geld ingezameld voor 'Spieren voor Spieren'.

Serious Request bestaat sinds 2004 en wordt jaarlijks gehouden in de week voor Kerstmis. Die hele week wordt radio gemaakt vanuit het Glazen Huis en kunnen luisteraars tegen betaling een plaat aanvragen. Welke dj's dit jaar in de tijdelijke radiostudio zitten, wordt later bekendgemaakt.