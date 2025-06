Brand op balkon in flat, 28 appartementen ontruimd en vrouw gewond

Op een balkon van een flatwoning aan de Rembrandtstraat in Dongen is donderdagavond brand uitgebroken. Door de brand zijn 28 appartementen ontruimd. Een vrouw heeft brandwonden opgelopen.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De brandweer is ter plaatse om te blussen. Onder de flat zit een cafetaria die ook gesloten is. De politie heeft de omgeving sinds kwart voor acht ruim afgezet.