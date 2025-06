Escort Emil werkt alleen 'als zijn kinderen niet thuis zijn'

Als de avond valt, staat de telefoon van gigolo Emil (19 centimeter, 170 euro per uur) roodgloeiend. “Ik word tientallen keren per nacht door vrouwen én mannen gevraagd of ik langs kan komen, maar ik werk alleen als mijn kinderen niet thuis zijn”, vertelt Emil.

Emil is een van de nachtbrakers bij wie Merlijn langsgaat in het nieuwe programma Merlijn en de Nachtbrakers. Daarin onderzoekt de programmamaker wat er allemaal in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen. Rust én de goede lengte

Als Merlijn bij Emil binnenstapt, moet hij even schakelen. Emil ziet er heel anders uit dan het stereotiepe beeld dat Merlijn in zijn hoofd had. “Ja, ik ben slank, ik ben geen brede Chippendale", zegt Emil. “Maar ik straal een bepaalde rust uit en daar houden vrouwen van.”

Merlijn en Emil.

Hoewel, het is niet alléén die rust. Emil zegt maar meteen waar het op staat: “Je moet ook een behoorlijke pik hebben, anders komen ze niet.” En voor de duidelijkheid, de cijfers waar Emil mee adverteert zijn volgens hem nog maar het begin. “Dat is in slappe conditie, in actie wordt ‘ie nog een stuk groter.”

Geen gedoe

Wie denkt dat vooral oudere vrouwen op advertenties van gigolo’s afkomen, heeft het mis. “Ik heb nog nooit een klant van boven de 35 gehad”, zegt Emil. “Er zijn heel veel vrouwen die gewoon niet het ‘gedoe’ willen. Ze willen seks en dat ik daarna ook weer naar huis ga.” Al krijgt Emil ook regelmatig bijzondere verzoeken: “Soms wil iemand alleen dat ik hem of haar voor de seksmachine zet.” Merlijn moet even slikken - De wat? “Dan wil iemand daar gewoon voor gespannen worden zodat-ie geen kant op kan, terwijl ik tv ga zitten kijken.” Merlijn mag het best proberen hoor, van Emil. “Dat kunnen we dan toch blurren?” Welkom in het paradijs

Merlijn wil het apparaat graag met eigen ogen zien. Daarvoor moet hij mee naar de ‘werkkamer’ van Emil, op de eerste verdieping. “Dit is mijn paradijs. Hier heb ik alles bij de hand. Alle speeltjes, maar ook veel schone lakens, want dat moet continu ververst worden. Na iedere klant gaat er een verse set op”, zegt Emil.

De werkkamer van Emil.

Inmiddels is Merlijns oog gevallen op de seksmachine in de kast. “Het is een leuk machientje hoor”, zegt Emil terwijl hij de verschillende standen demonstreert. “Sommige mensen hebben een pooltafel of een flipperkast, maar ik heb een sekskamer.” ‘Ik doe waar ik zin in heb’

Dat Emil zo open over zijn werk wil praten met een camera erbij, is geen vanzelfsprekendheid. Er rust nog altijd een taboe op sekswerk. Andere escorts die Merlijn sprak, wilden niet herkenbaar in beeld. Emil wel: “Ik heb MS, een spierziekte, dus soms lig ik hele dagen op de bank en kan ik niks”, vertelt hij. “Dat maakt de keuze makkelijker. Als je weet dat je nog 70 jaar hebt, dan ben je meer bezig met of je het de mensen om je heen wel moet aandoen om hiermee naar buiten te treden. Maar ik weet niet wanneer het voor mij ophoudt, dus ik heb besloten gewoon te doen waar ik zin in heb.”

Merlijn en de Nachtbrakers op Brabant+ In de serie Merlijn en de Nachtbrakers gaat Merlijn Passier op zoek naar bijzondere verhalen in het nachtleven in Brabant. De serie bestaat uit acht afleveringen en is exclusief te zien op Brabant+.