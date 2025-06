Keeper Olij tekent contract voor 4 jaar bij PSV: 'Uitgekeken naar deze dag'

Het was al duidelijk dat keeper Nick Olij van Sparta naar PSV zou komen. Maar donderdag kwam de Eindhovense club met de bevestiging. Olij heeft een contract voor vier jaar getekend, maakte PSV bekend. "We beginnen op nul, dat hoort bij een topclub als PSV. Aan mij de taak om te laten zien dat ik in het elftal pas", zegt de nieuwe aanwinst op de website van de club.

Olij blonk dit seizoen uit bij Sparta Rotterdam en maakte voor de wedstrijden tegen Finland en malta onlangs deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. De oud-doelman van Jong AZ, TOP Oss en NAC Breda stond in de belangstelling van meerdere clubs, maar het was PSV dat hem overtuigde om naar Eindhoven te komen. Daar gaat hij proberen om de basisplaats van de vertrokken doelman Walter Benitez te veroveren.

"Met Nick halen we een uitstekende optie voor de plek onder de lat", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. "Hij is heel sterk in het meevoetballen en past heel goed bij de spelfilosofie die wij en onze trainer voorstaan." Voor Olij is een droom werkelijkheid geworden. "Ik heb uitgekeken naar deze dag dat ik mijn handtekening kon zetten. Na Sparta - PSV kreeg ik te horen dat de club er serieus werk van wilde gaan maken. Daarna heb ik nog met de trainer gesproken over wat mijn aandeel kan zijn, over de manier van spelen. Dat gaf een goed gevoel." PSV heeft met Joël Drommel nog een keeper onder contract staan. Verschillende media melden bovendien dat ook de komst van doelman Daniel Peretz naar Eindhoven bijna beklonken zou zijn. De Israëliër verruilde in augustus 2023 Maccabi Tel Aviv voor Bayern München.