Vrouw rijdt door na ongeluk, komt terug en mishandelt agent

Een 26-jarige automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motorrijder aan de Lovensestraat in Tilburg. Even later stond de vrouw aan de overkant van de weg te kijken hoe de politie de motorrijder te hulp schoot. Toen een agent haar aansprak, werd ze agressief en heeft ze de agent zwaar mishandeld.

De vrouw reed na de aanrijding rond half negen woensdagavond door met haar auto. De motorrijder raakte bij het ongeluk niet gewond. Meerdere voorbijgangers zagen de aanrijding gebeuren en gaven de politie een beschrijving van de auto en de bestuurder.