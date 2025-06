Tennisster Lamens voor het eerst naar kwartfinales Libéma Open

Tennisster Suzan Lamens heeft voor het eerst de kwartfinales bereikt van het Libéma Open in Rosmalen. Op het gras van het Autotron rekende de nummer 1 van Nederland af met de Amerikaanse Ann Li: 7-6 (4) 7-6 (5).

Vorig jaar strandde de 25-jarige Lamens in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen tegen viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka. Met de nummer 53 van de wereld Li trof ze dit keer een minder grote naam.

De eerste break was bij 4-3 voor Li, waarna ze mocht serveren voor de setwinst. Tot vreugde van het Nederlandse publiek kwam Lamens terug en had ze op 5-5 zelf breekkansen, maar die werkte de Amerikaanse weg. In de tiebreak kwam Lamens snel 4-0 voor en dat gaf ze niet meer weg.

In de tweede set vielen er meer breaks. Bij 6-5 had Li in een lange game drie kansen om de set te winnen, maar Lamens sleepte er opnieuw een tiebreak uit. Daarin kwam ze terug van een 3-0-achterstand en benutte ze haar tweede matchpoint.