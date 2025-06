Zwarte rookwolken door brand op dak van bakkerij Daelmans

Bij het hoofdkantoor van bakkerij Daelmans aan de Kerkstraat in Nieuwkuijk is donderdagmiddag brand geweest. Het vuur ontstond op het dak waaraan op dat moment werd gewerkt. Voor zover bekend is er in het gebouw geen brand geweest. Bij de brand op het dak kwamen grote rookwolken vrij die tot in de wijde omgeving te zien waren. Rond drie uur leek het vuur uit.

De brandweer heeft het dak van de bakkerij met een hoogwerker geblust. Ook wordt het dak deels gesloopt om zeker te weten dat het vuur uit is. Het dak is compleet zwartgeblakerd door de vlammen.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

Medewerkers van de bakkerij verzamelden zich na de ontruiming buiten op straat. Bij een bijeenkomst bleek dat alle medewerkers veilig zijn ontruimd: "We zijn blij dat iedereen veilig naar buiten is gekomen. Tot zeker kwart over vier kan niemand naar binnen", zegt een verantwoordelijke.

Overbuurman Johan de Krieger was aan het werk in zijn loods toen hij ineens een harde explosie hoorde. "Toen ik naar buiten keek zag ik de bussen purschuim door de lucht vliegen. Het dak stond meteen in brand." Veel rookontwikkeling

De Veiligheidsregio meldde dat er veel rook bij de brand vrijkwam. De rook trok over de A59 bij Nieuwkuijk. Direct na het uitbreken van de brand waren de rookwolken tot in Drunen te zien. Mensen werd aangeraden uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen uitgerukt. De politie is ook op de brand afgekomen. De bakkerij en het hoofdkantoor van Daelmans Group zijn aan de Kerkstraat in Nieuwkuijk gevestigd. Stroopwafels

Het bedrijf heeft drie bakkerijen en is vooral bekend van de stroopwafels die in Oss worden bakken. In Nieuwkuijk komen de cakejes, gevuld speculaas en andere lekkernijen van de band. Het bedrijf heeft ook een bakkerij in het Gelderse Scherpenzeel.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink