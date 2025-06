Weddingplanner Olsen verliest door brand al haar huwelijkspullen

De schuur met Olsen Gerrits haar bruidsinventaris is In de nacht van woensdag op donderdag volledig afgebrand. Olsen zit met haar handen in het haar. Ze heeft dit weekend een bruiloft en ook volgende week staan huwelijken gepland. "Ik ben alles waar ik vier jaar lang heel hard aan heb gewerkt als ondernemer kwijt", vertelt ze.

Het is drie uur 's nachts als Olsen wakker wordt, omdat ze naar het toilet moet. Bij terugkomst kijkt ze even op haar telefoon en schrikt: tientallen berichten zijn binnengekomen. Vriendinnen, maar ook haar ouders hebben haar geappt. Er is brand uitgebroken in de schuur bij haar ouders in Oudenbosch.

"Ik heb mijn ouders zo snel mogelijk gebeld", vertelt Olsen. "Mijn moeder zei meteen dat het foute boel was. Ik heb mij aangekleed en ben in de auto gestapt." Olsen woont zelf in Roosendaal. De rit naar Oudenbosch voelde misschien wel als het langste kwartier uit haar leven.



De brandweer schaalde vrij snel op naar een grote brand en kwam met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. De schuur, die als opslag voor Olsen haar bedrijf diende, stond volledig in de fik. "Ik zag minuten voordat ik bij mijn ouders aan zou komen al allemaal brandweerlieden in de weer. De brandweer kon geen wateraansluitingen vinden. Het heeft uiteindelijk 40 minuten geduurd en er lag 500 meter aan brandslangen door de straat."