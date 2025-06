Zwembad De Tongelreep ontruimd na brand in technische ruimte

In de technische ruimte van het zwembad De Tongelreep aan de Theo Koomenlaan in Eindhoven heeft donderdagmiddag kort brand gewoed. Vanwege explosiegevaar werden de drie zwembaden in de Tongelreep ontruimd. Even na drie uur was de brand onder controle en konden bezoekers terug naar binnen.

De brand brak volgens de Veiligheidsregio even voor drie uur uit tijdens sloopwerkzaamheden in de technische ruimte van het zwembad. De brandweer kwam met drie blusvoertuigen op de brand af en had het vuur snel onder controle. Bezoekers en medewerkers van het zwembad werden geëvacueerd, maar konden terug naar binnen toen het vuur geblust was. Er is niemand gewond geraakt.

In eerste instantie meldde de Veiligheidsregio dat het om een leegstaand zwembad ging. Uiteindelijk bleek het om een oude technische ruimte te gaan aan de voorkant van het zwembad. In november vorig jaar werden de wedstrijdbanen van het zwembad geopend op dezelfde plek als de oude locatie. In 2023 werd het oude zwembad De Tongelreep gesloopt. Het nieuwe recreatiebad zou eigenlijk deze zomer de deuren moeten openen. Maar dat is vorige week uitgesteld. Bepaalde delen van de nieuwe glijbanen zijn nog niet geleverd. Wanneer deze vanuit Turkije in Eindhoven komen, is nog onbekend. Als alle onderdelen binnen zijn, wordt een nieuwe openingsdatum bekendgemaakt.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink