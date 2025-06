Extra bussen vanuit Oss, Breda en Zaltbommel naar Best Kept Secret

Best Kept Secret zet vrijdag speciale pendelbussen in voor festivalbezoekers die op de eerste dag arriveren. Het Hilvarenbeekse festival laat bussen vertrekken vanaf de NS-stations in Oss, Breda en Zaltbommel zodat bezoekers ondanks de NS-treinstaking toch naar het festival kunnen reizen.

De extra bussen vertrekken op drie tijdstippen: negen uur 's morgens en om een en vijf uur 's middags. Bezoekers kunnen tot donderdagavond een voor twaalf een plaats boeken in de bus via de mail die zij van de organisatie hebben ontvangen. Ter plaatse een buskaartje kopen is niet mogelijk.