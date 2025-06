Fietser botst tegen auto en raakt gewond

Een fietser is donderdagmiddag in botsing gekomen met een automobilist op de Polderweg in Oudheusden. De fietser kwam op de voorruit van de auto terecht. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half twee in de middag. De fietser wilde oversteken toen het misging. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De fietser is met de ambulance mee en de automobilist is niet gewond geraakt. De politie is ter plekke om onderzoek te doen. De beschadigde auto is opgehaald door een bergingsbedrijf.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink