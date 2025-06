Geen zwemles meer voor arme kinderen in deze plaats: ‘Het geld is op’

Kinderen uit Vught die opgroeien in armoede krijgen voorlopig geen zwemles meer. Het Jeugdfonds Sport& Cultuur, dat normaal de kosten op zich neemt, heeft geen geld meer. “Dit besluit hebben we met pijn in het hart genomen”, zegt bestuurslid Reinoud van Uffelen. “Maar we kunnen het gewoon niet langer betalen.”

Het Jeugdfonds betaalt al jarenlang sportlessen voor kinderen van ouders die dat zelf niet kunnen. Denk aan voetbal, muziekles of turnen. In 2024 kwamen daar ook de zwemlessen bij, die eerder onder Stichting Leergeld vielen. “Wij hebben ons achteraf vergist in het aantal kinderen dat zwemles nodig heeft”, zegt Van Uffelen. In 2023 kregen 102 kinderen hulp, in 2024 zijn dat er al 296. En in 2025 zullen dat er net zo veel of zelfs iets meer zijn, verwacht Van Uffelen. “Als het in dit tempo doorgaat, dan gaan we volgend jaar failliet.”

“Honderden kinderen hebben zwemles nodig.”

Zwemles is in Vught extra duur. Er is maar één zwembad en daar kost een zwemdiploma A 875 euro. Voor A en B samen ben je 1100 euro kwijt. Dat is meer dan in omliggende plaatsen zoals Den Bosch.

Dit jaar betaalde het Jeugdfonds bijna 119.000 euro aan contributie. Maar de gemeente geeft maar zo’n 26.500 euro aan subsidie. “Dat is veel te weinig”, zegt Van Uffelen. “We kunnen nog maar dertig kinderen helpen met zwemles, terwijl er honderden zijn die het net zo hard nodig hebben.” Het Jeugdfonds trok in september vorig jaar voor het eerst aan de bel bij de gemeente Vught, om te voorkomen dat ouders en kinderen in onzekerheid zouden komen. Er volgden twee brandbrieven, maar een reactie bleef uit. Van Uffelen: “Omdat het allemaal zo lang duurt, hebben we ook dit jaar al flink wat aanvragen gehad. Voor de gemeente Vught is de pot met geld op.” Het fonds besloot deze week om per direct te stoppen met het vergoeden van nieuwe zwemlessen. “Dat besluit is heel moeilijk, maar we kunnen niet anders.”

“De gemeente is verantwoordelijk voor de zwemveiligheid.”