Na maandenlang werken heeft John zijn Eftelingattractie eindelijk af

500 uur ploeteren, dat moest John Steijger uit Oisterwijk om zijn heuse miniatuurversie van de kei-populaire Danse Macabre te maken. De attractie opende met Halloween (eind oktober) zijn deuren in de Efteling, maar John heeft nu zijn eigen versie al thuis staan. Want na maandenlang onverstoorbaar doorwerken is het ding eindelijk af.

Danse Macabre kwam in oktober in plaats van het Spookslot. Sceptici gaven er, net als John, op voorhand geen stuiver voor. Maar toen hij er eenmaal een keertje in was geweest, vond hij de nieuwe attractie geweldig. Dus bouwde John haar thuis na. En daarvoor moest de Oisterwijker enórm veel foto's en video's van de attractie bestuderen om te zien hoe alles beweegt, werkt en wanneer welke lamp aangaat. Met een speciaal kunststof model maakte hij vervolgens in een halfjaar tijd alles na: van de bankjes tot de muren en van de poppetjes tot aan de lichten. Aan alles is gedacht.

Maar het meest trots is John op de timing van zijn model: "De beweging en verlichting lopen precies synchroon met de muziek!" Al vanaf zijn vierde is John thuis in de techniek, dus voor hem was dit dan ook een koud kunstje. Toch heeft hij er wel het een en ander thuis voor moeten opofferen, want al zijn tijd heeft de Oisterwijker in het miniatuurmodel gestoken. "Nu eerst schilderen, want het afgelopen halfjaar is alles blijven liggen." Eind oktober is het gevaarte ook voor andere Efteling-fanaten te bewonderen: dan kun je het schaalmodel vinden op de Eftelingbeurs in Drunen. Hier kun je zien wat het bloed, zweet en de tranen van John hebben opgeleverd: