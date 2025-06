Auto met pech zorgt voor lange file op de A2

Door een kapotte auto op de snelweg A2 stond er donderdagmiddag een flinke file. Weggebruikers moesten rekening houden met 90 minuten vertraging richting Den Bosch. De linkerrijstrook was gesloten.

Ook in de andere richting op de A2 was het aan het eind van de middag druk. Dat kwam door een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar deed verkeer er 20 minuten langer over vanuit Eindhoven richting Utrecht.