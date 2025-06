Ook deze Brabanders gingen op veel latere leeftijd met pensioen

Een bijzonder verhaal over doorzetter Anneke van Pinxteren (70) donderdag: de verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is na ruim een halve eeuw met pensioen gegaan. Erg uitzonderlijk, toch zijn er meer Brabanders met een pensioengerechtigde leeftijd die van werken geen genoeg konden krijgen.

Na 50 jaar stopte Piet (87) op school

Piet Godschalk was zelfs met zijn 87 jaar niet vies van werken op middelbare school KSE in Etten-Leur. Hij werkte als conciërge en ging al eens eerder met pensioen. Maar vervolgens bleef hij toch verbonden aan de school, zo deed Piet bijvoorbeeld de boodschappen voor de biologielessen. "Ik zal we even een dip krijgen", zei hij vorig jaar bij zijn afscheid tegen omroep Brabant. "Je blijft nu weg hier", zeiden zijn collega's met een lach tegen Piet.

De 87-jarige Piet (foto: Floortje Steigenga).

Herman (83) stopte na 25 jaar in de supermarkt

De 83-jarige Herman van Soest moest op 55-jarige leeftijd stoppen als beroepsmilitair, maar dat vond hij veel te vroeg. Dus toen hij een paar jaar achter de geraniums had gezeten, besloot hij op z'n 58e weer aan de slag te gaan. Dat deed hij bij een supermarkt in Eindhoven. Pas dit jaar, 25 jaar later, ging hij voor de tweede keer met pensioen.

“Ik heb al meerdere keren gezegd: dit is het laatste jaar, maar nu is het ook echt zo" vertelde hij tegen Omroep Brabant. "Hoewel ik nog steeds wel eens denk: misschien stop ik wel te vroeg."

Ook Herman ging pas op hele late leeftijd achter de geraniums (foto: Studio040).

Antoon (80) werkte bij een bouwmarkt maar vond het mooi geweest

Ook Antoon van der Heijden uit Leende kon van werken geen genoeg krijgen. Antoon werkte sinds hij 62 jaar werd een aantal dagen per week bij de Praxis in Valkenswaard. Voor veel klanten van de bouwmarkt was hij dan ook een bekend gezicht, maar Antoon vond het begin dit jaar wel mooi geweest. Wat vond hij het leukste aan zijn werk? "De klanten", vertelde hij in januari. "Samen met klanten de probleempjes die ze hebben oplossen. Dat is het leukste wat er is."

Antoon ging pas op zijn 80ste met pensioen (foto: Ilse Schoenmakers).

Willem (72) trekt na zijn pensioen nog gewoon tanden

De 72-jarige Willem Gadella werkte na zijn pensioen gewoon nog door. Hij hielp vorig jaar bij de praktijk Dental Clinics in Breda nog wekelijks patiënten met gebitsproblemen. Omdat hij het leuk vindt, om zijn inkomen aan te vullen én omdat er in Nederland een enorm tekort is aan tandartsen. "Het werk geeft mij nog zoveel voldoening en hierdoor blijf ik gezond in mijn bovenkamer", aldus de bejaarde tandarts.

Tanden verzorgen kan Willem nog goed (foto: Ronald Sträter).