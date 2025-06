Bij een stal van een boerderij aan de Boonhof in Neerkant is donderdagavond brand uitgebroken. Een berg afval heeft vlam gevat. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn en hoe erg de schade is.

De brand brak rond kwart voor elf in de avond uit. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen.