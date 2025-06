Overval bij evenementenlocatie, daders dreigen met wapen

Evenementenlocatie Sultan Palace aan de Bredaseweg in Rijsbergen is donderdagnacht overvallen. Volgens de politie was er sprake van meerdere daders en dreigden zij met een vuurwapen. Er is niemand gewond geraakt en uiteindelijk zijn de overvallers weggerend.

De politie sloot de Bredaseweg en de paralelwegen na de overval aan twee kanten af voor het verkeer. Een stuk verderop, in de richting van Breda, werd een auto door agenten doorzocht. De agenten liepen met zogenoemde zware vesten aan rond. Een politiehelikopter hing boven het gebied.