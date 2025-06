Overval op evenementenlocatie, daders dreigen met wapen

Evenementenlocatie Sultan Palace aan de Bredaseweg in Rijsbergen is donderdagnacht overvallen. Volgens de politie waren er meerdere daders en dreigden zij met een vuurwapen. Er is niemand gewond geraakt en uiteindelijk zijn de overvallers weggerend. Of er iets is buitgemaakt, is nog onduidelijk.

De politie sloot de Bredaseweg en de parallelwegen na de overval aan twee kanten af voor het verkeer. Een stuk verderop, in de richting van Breda, werd een auto door agenten doorzocht. De agenten hadden kogelvrije vesten aan. Een politiehelikopter hing enige tijd boven het gebied.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.