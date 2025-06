Mona Keijzer wil op deze vier plekken haast maken met woningbouw

Demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) heeft vier gebieden in Brabant aangewezen waar sneller gebouwd moet worden. In Eindhoven, Breda, Tilburg/Oisterwijk en Den Bosch is volgens het ministerie een vlottere aanpak mogelijk en nodig. Keijzer hoopt hiermee dat projecten eerder klaar zijn dan de gebruikelijke zeven tot tien jaar.

De aanpak moet zorgen voor de bouw van in totaal minimaal 100.000 extra woningen in 24 aangewezen gebieden door heel Nederland. In Noord-Brabant gaat het om de locaties 't Zoet (Breda), Fellenoord (Eindhoven), De Groote Wielen (Den Bosch/Rosmalen) en Oostflank SRBT (Tilburg/Oisterwijk).