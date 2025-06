Code geel voor stevig onweer: veel regen, hagel en windstoten

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met windstoten in het zuidwesten van Nederland, vanaf het einde van de vrijdagavond. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Tot en met vrijdagmiddag zijn er geen waarschuwingen van kracht.

De stevige onweersbuien kunnen gepaard gaan met plaatselijk zware windstoten tot 75 kilometer per uur, veel regen in korte tijd en hagel. Er kan volgens het KNMI meer dan dertig millimeter neerslag per uur vallen. De hagelstenen kunnen tot twee centimeter groot zijn.

"Maar die onweersbuien staan in de weermodellen vooral voor Frankrijk, het westen van België en de provincie Zeeland op het programma", verduidelijkt Johnny Willemsen van Weerplaza. "Misschien dat er eentje het westen van onze provincie meepikt. Dit zal dan rond middernacht of de eerste paar uur van de nacht naar zaterdag zijn. Maar het merendeel van Brabant krijgt hier niet mee te maken."

'Het wordt zaterdag drukkend warm'

De buien trekken over het westen noordwaarts en nemen in de nacht langzaam in activiteit af. Maar zaterdagmiddag en -avond neemt de kans op onweersbuien opnieuw toe. "Voor die buien uit wordt het zo'n 27 graden in het westen van de provincie en 30 graden in het oosten. Het is zaterdag drukkend warm."

Daarna daalt de temperatuur naar normale waardes. "Zondag wordt het een graad of 23, bij flink wat zon, en ook komende week hebben we heel mooi weer. Elke dag zo'n 25 graden. Dat vinden veel mensen prettiger dan de 33 graden die het deze vrijdagmiddag wordt."