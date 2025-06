Stevig onweer in aantocht: veel regen in korte tijd en hagel

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met windstoten in het zuidwesten van Nederland, vanaf het einde van de vrijdagavond. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Tot en met vrijdagmiddag zijn er geen waarschuwingen van kracht.

De stevige onweersbuien kunnen gepaard gaan met plaatselijk zware windstoten tot 75 kilometer per uur, veel regen in korte tijd en hagel. Er kan volgens het KNMI meer dan dertig millimeter neerslag per uur vallen. De hagelstenen kunnen tot twee centimeter groot zijn.