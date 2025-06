Werk aan de weg: A58 en A59 in de nacht urenlang dicht

De A58 van is maandag- en dinsdagnacht dicht tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Maandag van knooppunt De Stok bij Roosendaal tot knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom en een dag later in omgekeerde richting.

De werkzaamheden duren van maandagavond negen uur tot en met vijf uur in de nacht naar dinsdag en van dinsdagavond negen uur tot vijf uur in de nacht naar woensdag. Via gele borden wordt het verkeer op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.