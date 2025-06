Twee verdachten aangehouden in zoektocht naar vermiste Tijn (13)

In het onderzoek naar de sinds half januari vermiste Tijn (13) uit Eindhoven zijn donderdag twee verdachten aangehouden: een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Valkenswaard. Zij behoren volgens de politie tot 'de directe kring' van de vermiste jongen. De jongen is nog altijd niet gevonden.

De politie stelt dat er op dit moment geen aanleiding is om te vrezen voor het leven van de jongen. "Maar we maken ons wel zorgen over zijn welzijn na maanden in verborgenheid. Hij gaat waarschijnlijk niet naar school, waardoor er ook grote zorgen zijn over zijn (sociale) ontwikkeling en mentale gezondheid."

België

De tiener vertrok 14 januari met onbekende bestemming vanaf zijn verblijfadres. In de zoektocht naar de jongen heeft de politie onder meer een foto van het kind verspreid.

Het donderdag aangehouden tweetal zit vast. Hun huizen zijn doorzocht. Ook op andere plaatsen deed de politie onderzoek. Daarbij werden gegevensdragers in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Omdat vanuit de familiaire en sociale kring rond de jongen ook verbanden zijn met België, wordt vanaf nu ook in België actief opgeroepen uit te kijken naar Tijn.

Strafbaar feit

"Deel alsjeblieft alles wat je weet met ons om de verblijfplaats van Tijn te achterhalen. Doe je dat niet naar aanleiding van deze oproep en heb je er wel een rol in gespeeld of houd je informatie over zijn verblijfplaats achter, dan pleeg je mogelijk een strafbaar feit waarvoor je kunt worden aangehouden en vervolgd", laat de politie weten.

"Het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijke of wettelijke gezag is een ernstig strafbaar feit. Misschien zijn er ook mensen die onbewust betrokken zijn (geweest) bij de vermissing van Tijn. We doen ook op hen een klemmend beroep om zich te melden en hun informatie te delen, eventueel anoniem."