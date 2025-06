Hitte en NS-staking houden festivalgangers Best Kept Secret niet tegen

Hoge temperaturen, onweer dat op de loer ligt en geen treinen: de start van Best Kept Secret kent de nodige uitdagingen. Maar de organisatie van het festival in Hilvarenbeek heeft voor hetere vuren gestaan. Al het hele jaar bereidt de organisatie zich voor op allerhande scenario's. De plannen liggen klaar om het weekend soepel te laten verlopen.

"We zijn altijd bezig met draaiboeken voor allerlei scenario’s", vertelt projectmanager Marieke te Poele. "Overal ligt een plan voor klaar, ook voor warm, koud en slecht weer." Voor deze editie is een hitteprotocol van stal gehaald. "We hebben geluk met de Beekse Bergen als festivalterrein. Er is een meer waar bezoekers kunnen pootjebaden en genoeg bebossing met koele plekjes", zegt Te Poele.

"Ongeveer acht uur van tevoren kun je pas echt goed inschatten wat er aan komt."

In 2023 maakte het festival al een bloedhete editie mee. "We zagen toen dat mensen heel goed voor zichzelf zorgen. We roepen iedereen natuurlijk wel op om extra te smeren en goed water te drinken. Er staan zonnebrandpalen en, zoals ieder jaar, zijn er op het hele terrein waterpunten waar je drinkwater kan tappen."

Ook op noodweer is de organisatie voorbereid. "We zorgen dat er genoeg schuillocaties zijn en weten precies hoeveel mensen daar passen, mocht het slecht weer worden. We houden 24 uur per dag contact met de weerkamer. Ongeveer acht uur van tevoren kun je pas echt goed inschatten wat er aan komt." Eerder deze week zagen de weersvooruitzichten er nog slecht uit, maar het lijkt mee te gaan vallen. "Hoe dichterbij we komen, hoe beter de voorspellingen worden. Het blijft afwachten, maar we lijken de dans te ontspringen." Niet alleen het weer, ook het vervoer vraagt dit jaar om flexibiliteit. "De plotseling naar vrijdag verschoven treinstaking was even balen, maar we konden gelukkig extra pendelbussen laten rijden vanaf stations in Oss, Breda en Zaltbommel. Dat loopt tot nu toe soepel", zegt Te Poele.

"Het is best gek en zonde dat sommige auto’s bijna leeg aankomen."

Daarnaast werkt het festival samen met Slinger, een carpoolapp voor festivals en evenementen. Bezoekers kunnen daar ritten aanbieden of een lift zoeken. Daar wordt goed gebruik van gemaakt, ziet Marvin Pupping, oprichter van de app. "Vrijdagochtend werden er 181 ritten aangeboden richting het festival", vertelt hij. In dit geval vindt meer dan 70 procent een match. "Dat betekent dat er nu al iets meer dan 20.000 kilometer aan autoverkeer is bespaard." Volgens Pupping komt 60 tot 85 procent van de uitstoot bij grote evenementen door transport. "Het is best gek en zonde dat sommige auto’s bijna leeg aankomen. Samen rijden is duurzamer én gezelliger." Want veel gebruikers merken op dat samen rijden ook gewoon leuk is. "We horen vaak dat mensen onderweg al in de stemming komen. Je deelt je passie, hebt meteen een goed gesprek en soms ontstaan er zelfs vriendschappen."