Jongen pint duizenden euro's met pasje oudere vrouw, nu herkenbaar in beeld

De politie is op zoek naar een jongen die vorig jaar vele duizenden euro's pinde met een bankpas die gestolen was van een oudere vrouw uit Eersel. Zij werd vlak daarvoor opgelicht door mensen die zich voordeden als agent.

Omdat de politie denkt dat de pinnende jongen minderjarig is, werd zijn foto twee weken lang onherkenbaar getoond. Tips leidden echter niet tot de dader. Ook meldde hij zichzelf niet. Daarom plaatst de politie nu zijn foto waarop hij herkenbaar in beeld is.