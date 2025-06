Nieuwe technisch manager aan de slag bij FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft Jesper Gudde aangesteld als nieuwe technisch manager. Hij begint per 1 juli als hoofdverantwoordelijke voor de voetbaltak van FC Den Bosch. De 34-jarige Gudde was het afgelopen seizoen technisch manager bij Sparta Rotterdam.

“De potentie van FC Den Bosch is interessant", vindt Gudde. "De club leeft ongeacht de sportieve resultaten en heeft ook een sterke connectie met haar eigen jeugdopleiding. Ik hoop een grote bijdrage te kunnen leveren!”

Gudde gaat zich onder andere bezig houden met het samenstellen van de A-selectie, het aansturen van de technische staf en het ontwikkelen van talent en de instroom van jeugdspelers naar het eerste elftal.

Algemeen directeur Tommie van Alphen is 'enorm blij' met zijn komst. “Jesper is jong, ambitieus en weet heel goed wat hij wil. Hij heeft een duidelijk idee waar hij onze club heen wil brengen.” Gudde was de laatste jaren werkzaam voor Sparta Rotterdam. De eerste twee jaar als hoofdscout en sinds januari als technisch manager.