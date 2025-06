Laatste Boxmeerse Vaart voor de Vaartrozen: 'We gaan het wel missen'

Met zorg, toewijding en vooral veel vriendschap zijn de Vaartrozen de stille kracht achter de Boxmeerse Vaart. De tien dames zijn al verantwoordelijk voor de honderden kostuums. Hierdoor zorgen zij dat een eeuwenoude traditie levend blijft. Nu, in het jaar dat de bloedprocessie 625 jaar bestaat, geven de dames de naald door aan de volgende generatie. "Ik ga dit aan de ene kant wel missen, maar als vriendengroep blijven we bij elkaar", vertelt opper-Vaartroos Wilma Arts-Daanen.

De dames hebben het tientallen jaren geleden overgenomen van de eerste Vaartrozen. "We hebben ervoor gekozen om deze naam te behouden. We vonden dat wel een mooie naam", vertelt Wilma, die door de rest met een knipoog 'opper-Vaartroos' wordt genoemd.

Een voor een druppelen de dames de Sint-Petrusbasiliek binnen. Al bijna twintig jaar komen zij iedere maand bij elkaar om de kleding voor de Boxmeerse Vaart te onderhouden. "We hebben zo’n 500 pakjes in het beheer. Dat is veel werk, maar wel een feest om te mogen doen. Samen dingen tot stand brengen."

"En dan zijn er ook nog de pakken voor de volwassenen", vult ze vervolgens aan. Een gelach van de andere dames volgt op wat Wilma vervolgens daarover zegt. "Er komen dan ook 32 mannen hun kleding aandoen. En dat is altijd heel spannend. Wij leggen er altijd alles keurig voor klaar. Als dan de mannen komen pakken ze alles en dan is het daarna één grote rommel."

Ieder jaar opnieuw zorgen de Vaartrozen ervoor dat alle kleding keurig netjes klaarligt voor de bloedprocessie. "Dit jaar hebben we ruim 250 kinderen en die hebben allemaal een eigen pakje aan. Zij komen die dan de dag voor de Vaart passen en nemen het dan mee naar huis. Na de processie komt het terug en dan kijken wij alles na en repareren we waar nodig."

"Er zitten ontzettend veel uren werk in", vertelt de opper-Vaartroos over het doek. "Hoeveel durf ik niet te zeggen, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. En heel veel liefde natuurlijk."

Het plezier in het vrijwilligerswerk is duidelijk af te lezen bij de dames. "Er is altijd heel veel gezelligheid", vertelt Riet van Lith. "Het is een groep van tien totaal verschillende dames, maar het klikt enorm. Lief en leed hebben we met elkaar gedeeld en we helpen elkaar als het nodig is."

"Ik vind het dan ook jammer dat we stoppen, maar we beginnen ook de leeftijd te krijgen dat het ook wel genoeg is geweest", vult Joke Faassen aan. Een nieuwe, jongere lichting gaat de dames opvolgen, weet Wilma. "We gaan ons richten op andere dingen, maar dan iets vrijblijvender dan nu."