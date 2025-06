Zomerhitte slaat toe, in deze plaats is het al warmer dan 30 graden

Deze vrijdag wordt de eerste tropische dag van dit jaar. Rond het middaguur werd in Eindhoven al een temperatuur van 30,1 graden gemeten. De rest van de provincie volgt in de loop van de middag.

De temperatuur komt vrijdagmiddag uiteindelijk uit op zo'n 33 graden, vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Dit mooie weer zal wel worden afgestraft met onweer, maar daar krijgt volgens Willemsen onze provincie amper mee te maken. Vooral Zeeland en Zuid-Holland krijgen er naar verwachting last van. "Misschien dat een onweersbui het westen van onze provincie meepikt. Dit zal dan rond middernacht of de eerste paar uur van de nacht naar zaterdag zijn."

Zaterdagmiddag en -avond neemt de kans op onweersbuien opnieuw toe. "Maar voor die buien wordt het zo'n 27 graden in het westen van de provincie en 30 graden in het oosten. Het is zaterdag drukkend warm."