Let op: over deze snelwegen kun je dit weekend niet rijden

Dit weekend moet je even omrijden als je over delen van de snelwegen A67, A27 of A4 wilt rijden. De wegen zijn deels afgesloten van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagnacht 05.00 uur. In het weekend gaat er gewerkt worden aan het asfalt op de snelwegen. Ook de Merwedebrug bij Werkendam is afgesloten.

De A67 is dicht tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Zaarderheiken richting Duisburg en Venlo. Daar moet je rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot dertig minuten. Het doorgaande verkeer richting Venlo en Duisburg wordt omgeleid via de A2 en de A73.

A27

De A27 is tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder dicht. De toe- en afritten zijn dicht. In de nachten is er op de rijbaan richting Utrecht één rijstrook beschikbaar en geldt er een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur. Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15, N3 en A16 of via de A2 en A59.

Ook aan de Merwedebrug bij Werkendam wordt gewerkt. Die is heel het weekend dicht voor automobilisten. Ook het scheepvaartverkeer kan er last van hebben meldt Rijkswaterstaat. Fietsers en voetgangers moeten over het fietspad aan de oostzijde van de brug want de westkant is afgesloten. Het openbaar busvervoer rijdt met een aangepaste dienstregeling.