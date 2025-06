Explosie en brand bij ouder echtpaar: 'In halve minuut stond het in brand'

Buren van de uitgebrande chalet hangen geschrokken rond in hun buurt, terwijl de brandweer nablust. Vrijdagochtend werd het chalet van het oudere echtpaar Ton en Lies helemaal verwoest door een felle brand, veroorzaakt door een gasexplosie.

Aan de Scheurbroeksesteeg in Haaren vond rond kwart voor tien een flinke explosie plaats. Jan, die pal naast het uitgebrande chalet woont, zag het allemaal gebeuren. 'Ik zat in de tuin, hemelsbreed slechts vijftien meter van het chalet", vertelt hij. Hij hoorde een enorme, doffe klap, gevolgd door een drukgolf die de ruiten van zijn huis deden trillen: "Daardoor vermoedde ik meteen dat het om een gasexplosie ging", vertelt hij.

Een andere buurtbewoonster vertelt dat ze samen met haar man koffie zat te drinken toen de explosie gebeurde. "We keken elkaar meteen aan, we dachten eerst dat er iets in ons eigen huis was gebeurd. Toen we uit het raam keken, zagen we de rook al boven het chalet uitkomen." Ze prijst de hulpdiensten: "De brandweer, politie, ambulance en zelfs een traumahelikopter waren er erg snel, dat moet gezegd."

Ook Pierre woont in de buurt en zag de dikke zwarte rook voorbijtrekken. "Ik wist meteen al dat het foute boel was", zegt hij geschrokken. "Ik ken Ton en Lies goed. Tuurlijk schrik je daarvan, zeker als je hen persoonlijk kent."

De brandweer had de brand rond 12 uur onder controle, maar was nog bezig met nablussen. Het chalet is volledig verloren gegaan. Over de toestand van Ton en Lies is nog niets officieel bekendgemaakt, maar volgens de buren hebben ze flinke brandwonden opgelopen.