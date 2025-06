Defensie is welkom in Brabant, maar wel zorgen om ruimte

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten is positief over de uitbreidingsplannen van defensie in Brabant. Dat bleek vrijdag tijdens een bespreking van de plannen in het provinciehuis in Den Bosch. Maar er zijn wel zorgen over de ruimte die defensie nodig heeft. Want waar het Rijk ruimte vraagt voor defensie, blijft minder over voor andere dingen die het Rijk óók van Brabant vraagt, zoals het bouwen van huizen of de energietransitie.

Vorige maand werd bekend dat defensie flink gaat uitbreiden. Zo gaat de legerkazerne in Budel weer open, breidt de brigade in Oirschot het oefenterrein uit, krijgt de marechaussee een eigen trainingscentrum in Veldhoven en komt op vliegbasis Woensdrecht een schietbaan. "De vraag over nut en noodzaak hoeven we niet meer te stellen", zei Carola Meuwissen van de VVD. De meeste partijen zijn het er met haar over eens dat uitbreiding van defensie, gezien de onrust in de wereld, nodig is. Zorgen over ruimte

Toch baart het ruimtebeslag van de plannen Statenleden ook zorgen. Want ruimte geven aan defensie betekent dat er minder ruimte overblijft voor andere belangrijke dingen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe woningen, natuur, landbouw of windmolens. Hoeveel ruimte defensie precies nodig heeft is nog niet duidelijk. "De impact op Brabant is groot", zei D66-Statenlid Floris Stoot. "Ook wij vinden dat we onze bijdrage moeten leveren, maar dat heeft wel gevolgen." Onder meer D66 wil dat het verlies van natuur en ruimte om stikstof uit te stoten, wordt gecompenseerd.