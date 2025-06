Rico Verhoeven leefde 12 weken lang op broccoli en rijst voor titelgevecht

Rico Verhoeven heeft zaterdag voor zijn gevecht tegen Artem Vakhitov maar één doel. De 36-jarige kickbokser uit Halsteren wil voor de dertiende keer zijn wereldtitel verdedigen. Maar hoe lang hij nog doorgaat na zijn komende wedstrijd in Rotterdam Ahoy of dat het mogelijk zijn laatste partij is, blijft de vraag. "Ik wil stoppen als wereldkampioen."

De laatste week voor het gevecht bestond voor een groot deel uit rust. "We hebben zo hard gewerkt, het is nu zaak om energie te bewaren voor de wedstrijd. Na de wedstrijd kan de stekker er eindelijk uit en is het tijd om bij te komen."

Alle opofferingen zijn het allemaal waard voor de kickbokser. Al sinds 2014 is hij de wereldkampioen en zijn laatste twaalf opponenten versloeg hij allemaal. De Rus Artem Vakhitov, die 10 centimeter kleiner en zo'n 30 kilo lichter is, moet nummer dertien worden. "Ik ben niet bezig met lijstjes, ik vind kickboksen vooral heel leuk om te doen. Iedere keer heb ik de drive om een betere vechter te worden. Een wedstrijd is nooit hetzelfde, elke tegenstander is anders."

Ondanks wereldtitel na wereldtitel blijft Verhoeven hongerig naar nieuwe informatie om sterker te worden. "Ik sta open voor feedback van mensen en luister bijvoorbeeld naar podcasts. Soms denk ik weleens dat het misschien iets voor mij is. Perfectie bestaat niet, maar ik wil het wel zo mogelijk doen."

Verhoeven verwacht een kickbokswedstrijd die hij vergelijkt met een schaakpartij op het allerhoogste niveau. "Een interessante wedstrijd waarbij beide vechters nadenken over waarom ze stoten en trappen uitdelen. Het mooiste is een wedstrijd die op en neer gaat en waarbij je bijna niet weet wat er gebeurt. Mijn doel is om alle rondes te winnen, dat wordt een flinke uitdaging."