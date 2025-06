Gewapende overval op Sultan Palace: politie trekt wapens bij aanhoudingen

De politie heeft donderdagnacht twee mannen opgepakt na een gewapende overval op evenementenlocatie Sultan Palace aan de Bredaseweg in Rijsbergen. Bij die aanhouding trokken agenten hun wapens. De mannen werden gepakt na een klopjacht, waarbij onder meer een politiehelikopter en -hond werden ingezet.

De medewerkers deden melding van de overval rond halfeen 's nachts. Meerdere overvallers kwamen het evenementencentrum binnen en bedreigden medewerkers met een wapen. Volgens de medewerker is er ook geweld gebruikt. Of daarbij iemand gewond is geraakt wil de politie niet zeggen.