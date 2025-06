9 miljoen illegale sigaretten onderschept tijdens overladen in vrachtwagens

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdagmiddag negen miljoen illegale sigaretten onderschept. De sigaretten werden in grensdorp Putte door twee Poolse mannen overgeladen van de ene naar de andere vrachtwagen. De mannen werden op heterdaad betrapt.

De twee vrachtwagens stonden 'kont tegen kont': hierdoor kunnen sigaretten snel overgeladen worden. De twee mannen van 27 en 43 zijn aangehouden, maar later ook weer vrijgelaten. Volgens de FIOD zijn de mannen nog steeds verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Duizenden kilo's tabak

In mei werd er in Halderberge ook al een vrachtwagen gevonden met duizenden kilo's aan illegale tabaksproducten. Toen ging het om 15.000 kilo illegale waterpijptabak en 500 kilo 'gewone' tabak. Het is niet bekend of de vondsten iets met elkaar te maken hebben.

De partij illegale tabak was goed voor miljoenen euro's aan gemiste accijnzen voor de Staat.