Ondernemers maken vuile handen: directeuren vissen vuil uit water

Gewapend met prikkers, knijpers, schepnetten en weerhaken hebben zo'n tachtig directeuren en bestuurders van bedrijven vrijdag de Bredase singels en Nieuwe Haven schoongemaakt. Een actie van Betrokken Ondernemers Breda (BOB) die vrijdag de dertiende hadden uitgeroepen tot 'Ondernemers Maken Vuile Handen Dag': "Ik doe mee omdat ik graag iets terug wil doen voor de stad."

"Woehoe, ik heb beet!", roept Marleen Pulles enthousiast. Ze heeft dan ook meteen prijs als ze haar weerhaak aan een touw in het water van de Bredase haven gooit. "Oh, jammer, het is maar een plastic zak. En ik hoop zo erg op een fiets." En eigenlijk hopen alle tachtig directeuren wel op iets groots. In vier groepen struinen zij het water en de oevers af op zwerfvuil. De deelnemers maken letterlijk vuile handen. "Ik heb al twee zakken vol vuil", zegt NAC-directeur Remco Oversier, die met een schepnet in een bootje zit. "Directeuren maken vandaag heel de dag hun agenda vrij om een fysieke bijdrage te leveren aan de stad", vertelt Lieke van Boxtel, directeur van Betrokken Ondernemers Breda (BOB). "En ze moeten aan de bak, want we hopen een paar honderd liter zwerfvuil op te halen." Even verderop is er al succes. Samen met wethouder Jeroen Bruijns vissen de directeuren Marleen, Brigitte en Stefan een groot stuk hout uit het water. "Wat zou dit zijn geweest?", vraagt Bruijns zich af. "Iets van een hekwerk", denkt Marleen. "Een mooie vangst, maar het is geen fiets."

Wethouder Jeroen Bruijns en directeur Birgitte van Beurden slepen een hekwerk uit het water (foto: Ronald Sträter).

"Ik ben vandaag aanwezig omdat ik graag iets terug wil doen voor de stad", vertelt Marleen Pulles, die directeur is van een productiebedrijf. "Maar eigenlijk is het jammer dat het moet omdat mensen hun zooi niet zelf opruimen. En verder is het ontzettend leuk om op deze manier andere mensen te leren kennen." "Het is heel wat anders dan we normaal overdag doen, maar het is wel heel belangrijk", zegt Stefan Jorissen, directeur van de Rabobank. "Iedereen zou eigenlijk een beetje zijn best moeten doen om een bijdrage te leveren om de stad mooier en beter te maken. Met elkaar kan je veel bereiken." "Je ziet overal steeds meer zwerfaval en dat is geen gezicht", zegt wethouder Bruijns, die zijn handjes ook laat wapperen. "Dat de directeuren hier de stad schoonmaken is geweldig en typisch Bredaas om dat samen te doen. Opruimen is hartstikke hard nodig."

"De stad omarmt mij en mijn bedrijf, dus dan doe ik dat andersom ook."

Even verderop werkt Brigitte van Beurden van uitzendbureau Olympia in de hitte gestaag door. Ze heeft met de weerhaak zo haar eigen tactiek ontwikkeld om vuil uit het water te krijgen. "Rustig met het anker over de bodem slepen en dan voorzichtig helemaal omhoog hijsen", legt ze uit. "I love it! De stad omarmt mij en mijn bedrijf, dus dan doe ik dat andersom ook." Ondertussen hebben Lieke en Marleen een mazzeltje. Van top tot teen onder de modder krijgen ze op de kade vanuit een bootje met een vrijgezellengroep een flesje bier toegeworpen. "Proost mannen, en wel jullie afval opruimen, hè!" Directeur Joris kijkt het tafereel lachend aan. "Het is een prachtige en nuttige dag. Jammer alleen dat ik geen fiets uit het water heb gehaald. Want daar ging ik toch voor..."