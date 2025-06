Automobilist valt in slaap en rijdt lantaarnpaal uit de grond

Een man is vrijdagmiddag rond half drie in slaap gevallen achter het stuur, waardoor hij een lantaarnpaal uit de grond heeft gereden op de Midden-Brabantweg (N261) bij Loon op Zand. De bestuurder had een engeltje op zijn schouder en raakte niet gewond. Zijn auto is total loss en de lantaarnpaal ligt volledig uit de grond.

De bestuurder verklaarde na het ongeluk dat hij erg vermoeid was door meerdere drukke banen en dat hij in slaap viel tijdens het rijden. Hij verloor hierdoor de macht over het stuur en reed frontaal tegen een lantaarnpaal.

Dat ging zo hard dat de lantaarnpaal volledig uit de grond werd gereden. De auto van de man is zwaar beschadigd door de botsing, maar de bestuurder bleef wonder boven wonder ongedeerd. Stroom afsluiten

De auto van de bestuurder is getakeld door een bergingsbedrijf. De politie heeft de man zijn verklaring opgenomen. De provincie gaat de stroom van de lantaarnpaal afsluiten en de paal weghalen. Automobilisten die vanuit Tilburg naar Loon op Zand reden, hadden wat vertraging door het ongeluk.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

