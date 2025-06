Lamens als laatste Nederlander uitgeschakeld op grastoernooi Rosmalen

Tennisster Suzan Lamens is er niet in geslaagd om de halve finales van het Libéma Open in Rosmalen te bereiken. De nummer 72 van de wereldranglijst verloor op het gras van het Autotron in Rosmalen met 2-6 6-7 (4) van de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.

NOS Geschreven door

Daardoor zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld op het grastoernooi van Rosmalen. Eerder vlogen Jesper de Jong, Anouk Koevermans en Isis van den Broek al uit het toernooi. Oud-winnaar Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp meldden zich geblesseerd af.