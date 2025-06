Zorgverzekeraar stopt contract met Adriano Huis, omdat bestuur niet weg wil

Zorgverzekeraar CZ voert de druk op richting het bestuur van zorginstelling Het Adriano Huis (HAH) in Bergen op Zoom. De verzekeraar wil niet langer samenwerken met de instelling door misstanden. Als het bestuur niet voor maandag vertrekt, beëindigt CZ het de overeenkomst met de instelling. Eerder eiste de inspectie ook al het vertrek van de bestuurders, daar is nog geen gehoor aan gegeven.

Het besluit is noodzakelijk volgens de verzekeraar, 'omdat de zorgverlening van Het Adriano Huis ernstig tekortschiet'. CZ wil de cliënten die nu bij de zorginstelling zitten helpen met een andere plek vinden. De verzekeraar heeft sinds maart alle betalingen aan HAH stopgezet.

Bij het hoofdkantoor van verzekeraar in Tilburg spelen al langer zorgen over de situatie bij Het Adriano Huis. "We hadden de afspraken om de betalingen aan Het Adriano Huis te hervatten", zegt een woordvoerder van CZ tegen ZuidWest Update. "Onder de strikte voorwaarde dat zij de uitspraak van de Inspectie zouden opvolgen.”