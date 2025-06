Wilde zwijnen duiken op in woonwijk: 'Ze horen hier niet, dit gaat mis'

Inwoners van Waalre maken zich zorgen over een groep wilde zwijnen die als het donker wordt door het dorp trekt. De dieren wroeten in tuinen en lopen over de doorgaande wegen. Inwoners voorzien problemen: "Denk aan de verkeersveiligheid, maar ook aan de veiligheid van kinderen en honden", zegt een van hen.

De wilde zwijnen lopen regelmatig door de wijk Ekenrooi in de gemeente Waalre. De wijk ligt aan de rand van een bos, maar de zwijnen zijn ook steeds vaker te zien in delen van de wijk verder weg van het bos. “Ze wroeten in tuinen", zegt Rogier, die in het midden van de wijk woont. "Maar ik maak me vooral zorgen over de kinderen die hier fietsen." Op video's is te zien dat het om een grote groep gaat. "Ik ben bang dat het misgaat. "

Boswachter Frans Kapteins begrijpt de zorgen, maar kan de de mensen in Waalre geruststellen. “Ja, ze kunnen wat overlast geven, maar gevaarlijk zijn ze meestal niet. Als ze jonkies hebben, kunnen de mannetjes wel eens stoer doen, maar de kans is groter dat ze vluchten voor mensen."

Ook Frans begrijpt dat het vreemd opkijken is als je 's avonds door de wijk fietst en een stoet met zwijnen voorbij ziet komen. In het dorp rijst de vraag wat er aan de zwijnen te doen is.? Rogier belde met de gemeente, maar die meldde niet veel te kunnen doen. "Er is geregeld dat ze er niet mogen zijn, maar ze zijn er wel en niemand doet iets", zegt Rogier gefrustreerd.