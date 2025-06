Wielrenster Kraak wint tweede etappe van Ronde van Zwitserland

Amber Kraak uit Oss heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De wielrenster van de Franse Ploeg FDJ kwam na 162 kilometer solo over de streep in Oberkirch. De voormalig roeister pakt hiermee haar derde professionele zege.

Marlen Reusser behield de leiding in het algemeen klassement. De Zwitserse winnares van de eerste etappe heeft een voorsprong van vier seconden op de Nederlandse Demi Vollering. Beide rensters kwamen in dezelfde tijd over de finish van de tweede etappe die in Gstaad van start ging.

Overstap

Kraak had al snel een ruime voorsprong en pakte haar derde professionele zege. Een aantal jaar geleden maakte de Ossche topsporter een verrassende overstap van roeien naar wielrennen. Als roeister pakte Kraak in 2016 de wereldtitel lichte dubbeltwee. Toen ze een aantal jaar later stopte, had ze nooit verwacht op latere leeftijd nog eens op de hoogste trede van het podium te staan.