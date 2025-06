Puffend heet in Gilze-Rijen, warmste plek van het land

Met een temperatuur van maar liefst 33,5 graden was Gilze-Rijen vrijdag de heetste plek van Nederland. In heel de provincie steeg het kwik naar tropische temperaturen. Een hitterecord werd zelfs verbroken. Het was de warmste 13 juni ooit gemeten. Vannacht is er kans op stevige onweersbuien.

"Gilze-Rijen stak er met een temperatuur van 33,5 graden met kop en schouders bovenuit", zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. Op andere plekken in de provincie werd het ook tropisch warm. Zo steeg het kwik in Eindhoven naar 32,8 graden.