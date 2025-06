Weinig hoop voor herstart grote verkeersprojecten, 'groot knelpunt'

Er is weinig hoop voor de herstart van vier grote infrastructuurprojecten in Brabant. Dat blijkt uit een overzicht van demissionair minister Sophie Hermans (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat. De projecten bij de A2, de A67, de A58 en de Volkeraksluizen zijn twee jaar geleden stilgelegd, maar kunnen moeilijk herstart worden vanwege een gebrek aan budget, mankracht en strenge stikstofregels. Een van de projecten dreigt uit te groeien tot 'een van de grootste verkeersknelpunten van Nederland' als er niks gebeurd.

Grootste knelpunt Uit het overzicht van de minister blijkt dat het herstarten van de projecten moeizaam verloopt. Zo zit het project op de A2 tussen Deil, Den Bosch en Vught momenteel in de knel met het rondkrijgen van het benodigde budget van 1 miljard euro. Daarnaast is het lastig om genoeg stikstofruimte vrij te maken voor de aanpak van de snelweg.

Het vorige kabinet pauzeerde in 2023 veertien grote projecten, waaronder vier in Brabant, om in totaal 4 miljard euro vrij te maken. De grote projecten zijn bedoeld om bijvoorbeeld de doorstroom van verkeer beter te organiseren zoals op de A67, de A58 en de A2, maar ook om de lange wachttijden voor scheepsvaartverkeer in te perken bij de Volkeraksluizen.

Als er niks aan de A2 gebeurt groeit het traject uit tot 'een van de grootste verkeersknelpunten van het land', valt te lezen in de kamerbrief. Daarom werd er eerder een voorstel gedaan om het project in verschillende fases op te knippen en zo het budget te drukken. Dat bleek niet mogelijk. De twee bruggen die op het traject liggen over de Maas en de Waal moeten namelijk tegelijkertijd aangepakt worden.

Stikstof

Ook bij andere trajecten zijn er flinke hobbels op de weg. Zo kampen de renovaties op de A67 tussen Leenderheide en Geldrop en de A58 tussen Breda en Tilburg en St. Annabosch en Galder met herstartproblemen vanwege de beperkte stikstofruimteen een tekort aan mankracht.

Om de gevolgen van het pauzeren van het project op de A58 te verzachten besloot de overheid in 2024 al om 23 miljoen euro beschikbaar te stellen. Met dit geld kon er ingezet worden op 'verzachtende maatregelen', zoals de ontwikkeling van een beter OV-punt in Lage Zwaluwe en het aanpakken van sluipverkeer in de omringende dorpen.

Daarnaast staan plannen voor de uitbreiding van de Volkeraksluizen inmiddels ook twee jaar in de koelkast. Er zou een vierde sluis moeten komen om de doorstroom op het drukke waterknooppunt te verbeteren en de wachttijden voor schepen te verkleinen. Toch gooit een tekort aan budget en mankracht roet in het eten voor de herstart van het plan.

Het is nog niet duidelijk wanneer de gepauzeerde projecten wél weer opgestart kunnen worden. Rijkswaterstaat hoopt dat de personeelskrapte de komende jaren afneemt en dat er weer een focus kan komen op de aanlegprojecten die nu stilliggen. Wel benadrukt het ministerie in de brief dat onderhoudswerkzaamheden voorrang krijgen op de stilgelegde plannen.