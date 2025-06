Grote menigte kijkt toe bij politie-inval in café

De politie heeft vrijdagavond een grote inval gedaan bij café Thuishaven Ons May aan het Marktplein in Oirschot. Er zouden volgens de politie drugs gedeald worden vanuit de kroeg. Alle bezoekers van het café zijn gecontroleerd op drugsbezit.

Op beelden van ooggetuigen is te zien hoe een man door twee agenten tegen de grond wordt gewerkt en in de boeien wordt geslagen. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden.

De inval zorgde voor veel bekijks op het centraal gelegen Marktplein in het dorp. Zo zouden er volgens de woordvoerder zestig of zeventig voorbijgangers getuige zijn geweest van de actie. De inval is gedaan in een lopend onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

De politie kon vrijdagavond nog niet bevestigen of er daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen in het café, maar volgens de vader van de eigenaresse is dit niet het geval. "Het café kan zaterdag gewoon open."