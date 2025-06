Inval bij café in onderzoek naar drugshandel, bezoekers gecontroleerd

De politie heeft vrijdagavond een grote inval gedaan bij een café aan het Marktplein in Oirschot. Alle bezoekers van het café zijn gecontroleerd op drugsbezit, er zou volgens de politie drugs gedeald worden vanuit de kroeg.

Rond tien uur vielen meerdere politie-eenheden de kroeg binnen. Volgens een woordvoerder zijn alle bezoekers van het café gecontroleerd, rond elf uur is het onderzoek nog bezig. Het is niet duidelijk of er ook mensen zijn aangehouden. Op beelden is te zien hoe een man door twee agenten tegen de grond wordt gewerkt

De inval zorgt voor veel bekijks op het centraal gelegen Marktplein in het dorp. Zo zouden er volgens de woordvoerder 60 á 70 voorbijgangers staan te kijken. Volgens een ooggetuige zou het gaan om café Thuishaven Ons May. De inval is gedaan in een lopend onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

De politie kan nog niet bevestigen of er daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen in het café.