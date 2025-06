Brand bij kokosverwerker, omstanders zien rook uit loods

In de loods van de kokosverwerker Dutch Plantin in Boekel heeft vrijdagavond brand gewoed. Omstanders zagen rook uit de loods komen en schakelde de brandweer in. Rond elf uur verwacht de brandweer nog een tijdje bezig te zijn met het nablussen van de smeulende resten kokos.

Omstanders zagen rond half elf rook uit de loods op industrieterrein De Vlonder komen. Zij schakelden de brandweer in. De brandweer ging met twee blusvoertuigen en waterwagens op de brand af en had het vuur snel onder controle.

De smeulende stapels kokos zijn uit de loods gehaald, uit elkaar getrokken en geblust. Uit de broeiende stapels kokos kwam rook. Rond elf uur werd het sein brand meester gegeven, wel denkt de brandweer nog een tijdje bezig te zijn met nablussen.

Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink