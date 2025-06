Uitslaande brand verwoest grote schuur met landbouwvoertuigen en hooibalen

Een grote schuur aan de Vlagberg in Sint Anthonis is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt.

De brandweer bestreed het vuur met meerdere voertuigen. In de schuur werden landbouwvoertuigen en hooibalen opgeslagen.

De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Gewonden

Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt bij de brand. Het hooi dat in de schuur ligt, wordt naar buiten gebracht en daar afgeblust.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.