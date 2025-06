Het huwelijk tussen dit insect en deze zwam is tot de dood hen scheidt

Hélène Felix kwam in het natuurgebiedje Gaas bij Tilburg een zwavelzwam tegen. Ze zag ook kevers op die zwam en ze vraagt zich af welke kevers dit zijn. Op de zwavelzwam zijn mooie zwarte kevers te zien met oranje figuren op de dekschilden. De naam is boletenzwartlijfje. Deze zwarte kevers hebben drie heldergele tot oranje dwarsbanden op de dekschilden, dit is op de foto goed te zien.

Heel bijzonder bij deze kevers is de plaatsing van de kop, want die zit is aan de onderzijde. Verder zijn de ogen zwart, dus vallen de ogen bij de zwarte kop niet op.

Gerda Vis stuurde mij een foto van een lieveheersbeestje. Zij is benieuwd of dit een inheems lieveheersbeestje is of niet. Nou nee. Wat ze gefotografeerd heeft, is een tweevlekkig Aziatisch lieveheersbeestje. Dit lieveheersbeestje werd voor het eerst waargenomen in 2002, maar het duurde niet lang of het werd een van de meest algemene Nederlandse lieveheersbeestjes.

Het tweevlekkig lieveheersbeestje kom je overal in ons land tegen, meer nog dan onze inlandse lieveheersbeestjes. Ik heb wel begrepen dat deze soort in aantal aan het afnemen is. Oorspronkelijk kwamen Aziatische lieveheersbeestjes alleen voor in Japan en China. Ze zijn herkenbaar aan het deukje in de dekschilden van hun achterlijf. Daarnaast zijn ze iets groter dan inlandse lieveheersbeestjes. Waarom ze hier zijn en of de kleur en het aantal stippen bij de paring iets uitmaakt, leg ik uit in podcast 32.

Wat is dit voor mug, nog nooit gezien?